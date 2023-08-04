Keçiören'de yeni kapalı spor salonunun temelleri atıldı

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temel atma törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehir yaşantısında sanat, spor ve kültürel etkinliklerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sporda daha da önemli. Sağlıklı yaşamın, sağlıklı toplumun temeli spordur. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor tesisi anlamında önemli bir zenginlik sunuyoruz. Büyükşehir Belediyelerinden daha fazla spor tesisimiz var. Sadece bu dönem 11 tane kapalı spor salonunu şehrimize ve Ankara’mıza kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Spor salonunun inşa edildiği Şehit Kubilay Mahallesi’ne ve buraya komşu olan mahallelere yapılan hizmetlere ilişkin de konuşan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlerimiz cıvıl cıvıl. Şehit Kubilay mahallemizde bir de gençlik merkezimiz var. Şehit Kubilay mahallemize birçok yatırım yaptık. Dün de burada açılış yaptık, yine önceki gün de buradaydık. Tabii bir yere değil her yere yapıyoruz. Sancaktepe ve Yükseltepe mahallemizle birlikte Şehit Kubilay mahallemiz bir üçgen oluşturuyor. Bu bölgelerimize bu dönemde birçok eser ve hizmet kazandırdık. Tesislerimizde hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza çeşitli spor dallarında eğitim verme imkânı buluyoruz. İnşa edeceğimiz bu spor salonumuz da her zaman olduğu gibi ücretsiz olacak. Etlik'teki yüzme havuzumuzun hala Türkiye'de örneği yok. Olimpiyatların yapılacağı standartlara sahip. 20 yıl önce yaptık. Şuan tüm uluslararası yarışmalar Yüzme Federasyonumuz aracılığıyla burada düzenleniyor. Buradan şampiyonlar çıkardık. Birçok kurum ve üniversitelerimiz dâhil olmak üzere yarışmalarını burada gerçekleştiriyor. Birçok kulüp buradan istifade ediyor.”

Protokol konuşmalarının ardından beton mikseri çalıştırılarak katılımcılarla birlikte spor tesisinin temelleri atıldı ve inşaat alanında incelemelerde bulunuldu. ​

