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Keçiören'in sokakları Kovid-19'a karşı haftada en az bir kez yıkanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kovid-19'la mücadelemiz her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor" - "İlçemizde cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri gibi muhtelif noktaları hem dezenfekte ediyoruz hem de gece temizlik ekibimizle haftada en az bir kez yıkıyoruz"

Keçiören Belediyesi, tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallelerin tamamı içerisinde gül suyu bulunan deterjan karışımı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca bina girişlerini de yıkayarak vatandaşa sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelemiz her bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. İlçemizde cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri gibi muhtelif noktaları hem dezenfekte ediyoruz hem de gece temizlik ekibimizle haftada en az bir kez yıkıyoruz."

- "Sağlığımız için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım"

Altınok, temizlik çalışmalarına paralel olarak Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirterek, şu şekilde devam etti:

"Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikrobik olması muhtemel ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte ediliyor. Biz ilçemizi pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir şehir inşa ediyoruz. Sağlığımız için temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyalım, canlı bomba olmayalım. Hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de sevdiklerimizin sağlığına zarar vermeyelim."

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