Keçiören’in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay’da yükseliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Kubilay Mahallesi’nde temelleri atılan mahalle konağının yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Altınok, “İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekânlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor” dedi.

Keçiören Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Şehit Kubilay Mahalle Konağı’nın yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin heyecanla beklediği konağın kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, inşaat çalışmasının bitmesiyle birlikte çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasın da yapılacağı konağın süratle hizmete açılacağını kaydetti. Altınok, ilçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikâh gibi özel günler için ücretsiz hizmet verdiğini, pandemi sonrasında da bu hizmetin devam edeceğini anlatarak şu bilgileri verdi:

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşımıza nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık.”



