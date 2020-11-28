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  4. Keçiören’in yeni serası yakında üretime başlayacak

Keçiören’in yeni serası yakında üretime başlayacak

ANKARA HABERLERİ  | 28.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesine kurulan ‘modern ve akıllı’ seranın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesine kurulan ‘modern ve akıllı’ seranın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Altınok, “Keçiören ve Ankaraya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdık. İhtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz” dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiyede en çok park ve yeşil alanın bulunduğu ilçenin Keçiören olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“İlçemizde bulunan 500’den fazla parkın peyzajı için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri seramızdan temin edeceğiz. Bitki satın almak için ayırdığımız bütçemizi de farklı hizmet alanlarımızda kullanacağız. Hem kendi ihtiyacımız olan bitkileri hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı olan bitkileri buradan karşılayacağız. İhtiyaç halinde vatandaşlarımıza da serada yetiştirdiğimiz bitkilerden dağıtacağız.”

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