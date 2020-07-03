Keçiören'in Yıldızları'nda "gönüllü" başarı öyküsü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Havva gibi pusulası başarı olan gençlerimize bilim, sanat ve spor alanlarında, ulusal ve uluslararası başarı gösterebilmeleri için birer nefer olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta perşembe günü yayınlanan "Keçiören’in Yıldızları" isimli programın bu haftaki konuğu, koruyucu aile yanında büyüyen görme engelli milli atlet Havva Elmalı oldu.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Keçiören’in Yıldızları programı, bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalışan Selma Engin’in, milli atlet Havva Elmalı için koruyucu aile olmaya karar vermesiyle başlayan başarı öyküsünü ele aldı. Görme engelli milli atlet Havva Elmalı, görme engelli milli yüzücü Fatma Tülay Hayran ve Görme Engelliler Atletizm Milli Antrenörü Hasan Deniz Kalaycı’nın katıldığı programda yıldı sporcuların başarı öyküleri anlatıldı. Programda en dikkat çeken başarı hikayesi ise Havva Elmalı’nın anlattıklarıyla tüm gençlere örnek niteliğindeydi.