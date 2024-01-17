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Kedi katili tutuklandı

İHA İHA
17.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kedi katili tutuklandı

Olay Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın altında bulunan bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izleyince şoka uğradı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.’den şikayetçi oldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

TUTUKLANDI

K.K. isimli şüpheli polis merkezinde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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