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  4. Kedi Miyavlaması Sendorumu hastası olan 11 yaşındaki çocuğa Esenyurt Belediyesinden destek

Kedi Miyavlaması Sendorumu hastası olan 11 yaşındaki çocuğa Esenyurt Belediyesinden destek

08.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kedi Miyavlaması Sendromu teşhisi konan 11 yaşındaki Efla Zeynep Tepeli’yi evinde ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, aileye desteklerinin süreceğini belirtti.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, dünyada nadir görülen hastalıklardan biri olan Kedi Miyavlaması Sendorumu (Cri du Chat Sendromu)’na sahip Efla Zeynep Tepeli’yi yalnız bırakmadı. İki buçuk yaşındayken, 5. kromozomunun bir parçasının kopmasıyla teşhis konulan 11 yaşındaki Efla Zeynep’i ve ailesini ziyaret eden Sağlık İşleri Müdürü Halil Çalış, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamlarını ileterek, özel çocuklara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

“EĞİTİMLERLE HAYATA KATTIK”

Kedi Miyavlaması Sendromunun dünyada yaklaşık 50 bin bireyde bir görülen çok nadir bir hastalık olduğunu belirten anne Fatma Tepeli, “Çocuğumuz ilk dünyaya geldiğinde hastalığını fark edemedik. Sonrasında hareketlerinde gerileme olduğunu fark ettik. Büyük uğraşlar sonucunda teşhis konuldu. Biz çocuğumuzu eğitimlerle hayata kattık ve engelini unuttuk. Bugün de bizi unutmayarak desteklerini ileten Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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