Kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 2020 yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Programı kapsamında, sahipli 2 bin 81 kedi ve köpeğe kuduz aşılarının yapıldığı bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması zorunlu olup, aşılama çalışmaları kuduz hastalığıyla etkin mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Babaeski ilçesi merkez mahalleleri, beldeler ve köylerde yürütülen, hayvan sahiplerinin de büyük ilgi gösterdiği aşılama boyunca 2 bin 81 sahipli kedi ve köpeğin kuduz aşısı yapıldı” denildi.

