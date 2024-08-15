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Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı

İHA İHA
15.08.2024 10:05
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Bursa’da kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede ayağını kırıp mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda yürüyen Etan Güler, yaklaşık 5 metre yükseklikteki dereden kedi sesi geldiğini fark edince yardım etmek istedi. Korkulukları aşan Güler, kediye uzanmak isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten dereye düştü. Ayağı kırılan Güler derede mahsur kalırken, kendisini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri deredeki yaralı adama ulaştı. Sedye ve halat yardımıyla yukarı çıkarılan Güler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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