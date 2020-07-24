"Kelebek çocuk Elfida", hasta çocuklara yaşama azmini bıraktı

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'de 13 yıl önce tedavisi bulunmayan ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza" ile dünyaya gelen ve bugün hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz, yaşama azmi ile hatırlanacak.

İşçi Ergin Gündüz ve ev hanımı Zülfiye Gündüz'ün, kanserden ölen bir çocuğa ithafen yazılan bir şarkıdan esinlenerek adını koydukları Elfida, 2007 yılında dünyaya geldi.

Ayakları kapalı olarak hayata başlayan Elfida'ya doktorlar epidermolizis bülloza teşhisi koydu.

Derisi kemikleri kadar hızlı büyüyemeyen, bu nedenle el ve ayakları yapışık hale gelen, iç organlarında da kanamalar oluşan Elfida, hastalığına rağmen yaşamaktan, yaşıtları gibi kalem tutmaktan, okula gitmekten ve tiyatro sahnesine çıkmaktan vazgeçmedi.

- Yaşama mücadelesini AA duyurmuştu

Hastalığın neden olduğu acıları dindirmek isteyen Elfida, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının kontrolünde bir yaşam sürdü.

İlkokul çağına gelince yaşıtları gibi okula gitmek, kalem tutmak, yazı yazmak ve resim yapmak isteyen ancak el parmakları yapışan Elfida'nın "ameliyat olma arzusunu" o dönem Anadolu Ajansı (AA) kamuoyuna duyurdu.