Kelebek Çocuk Elfida’nın ismi Çiğli’de yaşayacak

Çiğli Belediyesi tarafından, "Her Ay Bir Park" projesi kapsamında 2020 yılında Kelebek hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz’ün isminin verildiği “Kelebek Elfida Gündüz Parkı”nın açılışı sanatçı Haluk Levent’ ve Elfida’nın ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde kentin yeşil alan kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara yeni yılda da ara verilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak, Kelebek hastalığı olarak bilinen Lupus hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren minik Elfida Gündüz’ün adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi.

Evinin karşısındaki parka adı verildi

Evka-2 Mahallesi’nde Elfida’nın evinin karşısında yapımı tamamlanan Parkın açılışı pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Başkan Utku Gümrükçü, AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile Elfida Gündüz’ün anne ve babası Zülfiye - Ergin Gündüz tarafından yapıldı.

Sanatçı Haluk Levent: "Elfida’nın hayali gerçek oldu"

Elfida’nın hayalinin gerçekleşmesini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı Haluk Levent, "Elfida neşe ve umut dolu, çevresine mutluluk dağıtan küçücük bir kızımızdı. Kelebek hastalığıyla mücadele ediyordu. Kendisiyle yaptığım konuşmalarda daima çocuklara yardım etmek, parklar ve tiyatro gösterimleri yapmak istediğini söylerdi. Elfida’nın hayallerini gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü’ye teşekkür ediyorum. AHBAP Platformu olarak parkımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.