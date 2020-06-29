Keles sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles İlçesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturmak amacıyla yapılacak ve maliyetinin yüzde 50’si SUKAP kapsamında İller Bankası’ndan hibe edilen içme suyu paket arıtma tesisinin ihalesi yapıldı.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara devam ediyor. Korona virüsle mücadele sürecinde dezenfeksiyon ve sosyal destek çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi kapsayan altyapı ve ulaşım yatırımlarından ise taviz vermedi. Bu çalışmalar kapsamında kısa süre önce Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle hayata geçirilecek, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de kapsayan dev altyapı hamlesinin adımlarını atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Keles ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturacak projenin startını vermeye hazırlanıyor.

İller Bankası’nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı SUKAP kapsamında proje bedelinin yüzde 50’sinin genel bütçeden karşılanacağı Keles İçme suyu Paket Arıtma Tesisi’nin ihalesi İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilen içme-kullanma suyu kalite kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanan projede saniyede 45 litre kapasiteli 200 metreküplük bir su deposu da buluyor. Kimyasal ve fiziksel arıtma ünitelerine sahip tesisin tamamlanma süresi 400 gün olarak belirlenirken, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılmasının ardından inşaata başlanacak.



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