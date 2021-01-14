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Keleşer: ’’Fabrikanın inşaatı 2023 yılında başlanacak’’

14.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Keleşer: ’’Fabrikanın inşaatı 2023 yılında başlanacak’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde kurum içi çalışmalarda bulunan Etimaden işletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, yapımı devam eden Sülfürik Asit fabrikasının 2022 yılında tamamlanacağını, Bor Karbür Fabrikası yapımının ise 2023 yılında yapımına başlanacağını ifade etti.Genel Müdür Keleşer, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 5 daire başkanı ve 5 işletme müdürü ile birlikte Emet ilçesindeydi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde kurum içi çalışmalarda bulunan Etimaden işletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, yapımı devam eden Sülfürik Asit fabrikasının 2022 yılında tamamlanacağını, Bor Karbür Fabrikası yapımının ise 2023 yılında yapımına başlanacağını ifade etti.
Genel Müdür Keleşer, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 5 daire başkanı ve 5 işletme müdürü ile birlikte Emet ilçesindeydi. Kurum içi çalışmalar kapsamında Emet ilçesinde bulunan Keleşer’i, AK Parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti il Genel Meclisi üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı ve Emet Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hüseyin Korkmaz ziyaret etti.
Heyetleri ayrı ayrı kabul eden Genel Müdür Keleşer, Genel müdürlüğün çalışmaları ve yeni yapılanma, projeler üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Genel Müdürü Serkan Keleşer, ziyaretçilere verdiği bilgide, yapımı devam eden Sülfürik Asit fabrikasının 2022 yılında tamamlanacağını, Bor Karbür Fabrikası yapımının ise 2023 yılında yapımına başlanacağını ifade etti.

Keleşer: ’’Fabrikanın inşaatı 2023 yılında başlanacak’’

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