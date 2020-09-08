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Keleş’ten Türkiye sıralamasına giren sanayi kuruluşlarına plaket

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi Kdz. Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren ve 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasına giren firmaları ziyaret ederek, plaket takdim ettiler.
Firmaların üretim tesislerini ziyaret eden Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bakkaloğlu, Mevlüt Özdemir, Kadir Çaygeç ,Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda 10.sırada olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdür’ü Salih Cem Oral’a, 74.sırada olan Tat Metal Çelik San. ve Tic. A.Ş Firma ortağı ve TSO Meclis Üyesi Akın Tatoğlu’na ve 289. Sırada olan Çınar Boru Profil San. ve Tİc. A.Ş. Firma Sahipleri Abdulkadir Çınar, Abdurrahman Çınar ve Muhammet Çınar’a plaket takdim ederek, başarılarının artarak devam etmesini dilediler.

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