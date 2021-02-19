YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Keloğlan Mağarası, koruma altına alındı

Keloğlan Mağarası, koruma altına alındı

19.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan Keloğlan Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı açıklandı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan Keloğlan Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı açıklandı. Resmi Gazete yayımlanan karara göre, “Tabiat Varlığı B Grubu Mağara” olarak tescil edilerek koruma altına alındı.
Acıpayam ilçesinin 18 kilometre doğusunda bulunan Dodurgalar Mahallesine yakında konumda bulunan Mallı Dağı yamacındaki Keloğlan Mağarası, içyapısı nedeniyle Pamukkale travertenlerine benzer şekiller oluşturduğu, kireç taşlarından dolayı ise birçok damlataş sütunları ile birbirine geçen çok sayıda adacığa ayrıldığından girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, Resmi Gazete yayımlanan karara göre “Tabiat Varlığı B Grubu Mağara” olarak tescil edilerek koruma altına alındığı açıklandı. Mağara içerisinde çok miktarda dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır.
Resmi Gazete yayınlanan karar ise şöyle; “Denizli ili Acıpayam ilçesi, Dodurgalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Keloğlan Mağarası’nın ’Tabiat Varlığı B Grubu Mağara’ olduğuna ve koordinat listesi ile sınırları tespit edilmiş olan alanın ’Mağara Koruma Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 23 Ekim 2020 tarihli karar, 5 Şubat 2021 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmıştır”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:24
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Jandarma sokak hayvanlarını zorlu iklim koşularında yalnız bırakmıyor

Jandarma sokak hayvanlarını zorlu iklim koşularında yalnız bırakmıyor

Susayan çocuklar marketin dolabını zorla açarak içecek çaldı

Susayan çocuklar marketin dolabını zorla açarak içecek çaldı

Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü DENİB’den DSO’ya geçti

Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü DENİB’den DSO’ya geçti

Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

Denizli’nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

Geleneksel oyunları hem yaşatıyor hem de öğretiyor

Geleneksel oyunları hem yaşatıyor hem de öğretiyor

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.