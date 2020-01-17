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  4. Keltepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu üst günübirlik tesisi açılıyor

Keltepe Kayak Merkezi’nde hafta sonu üst günübirlik tesisi açılıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 17.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle hizmet vermeye başlamasına rağmen hem Karabüklü hem de bölgemizin diğer yerleşim yerlerinden gelen binlerce vatandaşın yoğun ilgisine sebep olan Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ile birlikte Alt ve Üst Günübirlik Tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, Telesiyej ile Üst Günü Birlik Tesislerine çıkarak tesisi gezdi.Geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle Alt Günü Birlik Tesisimizde yoğunluğun oluştuğunu ifade eden Vali Gürel, bu hafta sonu itibariyle Üst Günü Birlik Tesisinin de açılması için hummalı bir çalışma olduğunu, cumartesi günü itibariyle hem alt günü birlik hem de üst günübirlik tesislerinin açık olacağını, daha fazla aracın depolanabilmesi için otopark alanlarının genişletildiğini ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için ilgili bütün kurumların görevinin başında olduğunu ve yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.Tesiste bulunan kayak pistinin yanı sıra yapılması planlanan yeni pist ile ilgili beraberindeki kurum müdürleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle hizmet vermeye başlamasına rağmen hem Karabüklü hem de bölgemizin diğer yerleşim yerlerinden gelen binlerce vatandaşın yoğun ilgisine sebep olan Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.
Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ile birlikte Alt ve Üst Günübirlik Tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, Telesiyej ile Üst Günü Birlik Tesislerine çıkarak tesisi gezdi.
Geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle Alt Günü Birlik Tesisimizde yoğunluğun oluştuğunu ifade eden Vali Gürel, bu hafta sonu itibariyle Üst Günü Birlik Tesisinin de açılması için hummalı bir çalışma olduğunu, cumartesi günü itibariyle hem alt günü birlik hem de üst günübirlik tesislerinin açık olacağını, daha fazla aracın depolanabilmesi için otopark alanlarının genişletildiğini ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için ilgili bütün kurumların görevinin başında olduğunu ve yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Tesiste bulunan kayak pistinin yanı sıra yapılması planlanan yeni pist ile ilgili beraberindeki kurum müdürleri ile fikir alışverişinde bulundu.

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