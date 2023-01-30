Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, misafirlerine günübirlik hizmet sunuyor.
Tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.
Hafta sonu ve ara yıl tatili dolayısıyla tesislerde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, keyifli vakit geçirdi.
İstanbul'dan gelen Sezgin Sezer, AA muhabirine, merkezin beklediğinden daha güzel olduğunu söyledi.
Tesislerin yoğun olduğunu belirten Sezer, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. Karabük'e değer katmış. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.