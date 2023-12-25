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  4. Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

25.12.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'ndeki kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezindeki yoğun yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece seyrettiği merkezde sezon açılışının, yeterli kar olması durumunda yılbaşından sonraki ilk hafta sonu yapılması planlanıyor.

Bu arada kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

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