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Keltepe Kayak Merkezi’nde kış hazırlıkları devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 25.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 53.

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde pistlerin düzenlemesi, otopark alanının yapılması gibi birçok alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile birlikte Keltepe Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Kayak merkezindeki pist alanlarını ve çevre düzenlenmesi çalışmalarını inceleyen ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Uzun, “Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı personellerimiz pist alanları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyor. Devam eden çalışmalarda herhangi bir sorun yok ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşun Güven ile birlikte yapılan çalışmaları inceledik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ de kayak merkezinin girişi, mescit ve diğer çalışmalarına devam ediyor. Özel İdare ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak sürekli irtibat halindeyiz. Keltepe Kayak Merkezi için neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Bu yıl kış mevsiminde buranın daha güzel olması için iki kurumda çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.
Uzun, Karabük ve bölgesi için çok önemli bir yatırım olan Keltepe Kayak Merkezi’ne yapılması gereken ne varsa el ele verilip yapılacağını vurgulayarak, “Burası memleketimiz için gelecek vaat eden bir yer ve çok güzel bir kış turizm merkezi olma yolunda da emin adımlarla ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

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