YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

24.01.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Karabük Keltepe Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen tatilciler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının bir metreyi aştığını, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini söyledi.

Güven, Karabük'ün özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere yakın olduğunu aktararak "Karabük'ü tercih eden tatilciler konaklamayı UNESCO Dünya Miras Listesindeki tarihi evleri ile ünlü ilçemiz Safranbolu'da yapıyor. Karabük'ü tercih edenler hem kültür hem de kış turizmini aynı anda yapıyor. Kayak merkezimizde yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:01
Öğle
13:07
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:26
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.