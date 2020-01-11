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  4. Keltepe Kayak Merkezine servisler başladı

Keltepe Kayak Merkezine servisler başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanlığı, 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezine gitmek isteyen ama aracı olmaması nedeniyle gidemeyen vatandaşlar için servis araçları ile bu haftadan itibaren hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.Odadan yapılan açıklamada, “Sadece hafta sonları gerçekleşecek olan seferler bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) başlayacak ve önümüzdeki haftalarda da aynı şekilde hafta sonları devam edecektir.

Keltepe Kayak Merkezine servisler başladı

Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanlığı, 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezine gitmek isteyen ama aracı olmaması nedeniyle gidemeyen vatandaşlar için servis araçları ile bu haftadan itibaren hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.
Odadan yapılan açıklamada, “Sadece hafta sonları gerçekleşecek olan seferler bu hafta sonu (Cumartesi-Pazar) başlayacak ve önümüzdeki haftalarda da aynı şekilde hafta sonları devam edecektir. İl Trafik Komisyonundan ve Valiliğimizden alınan izin doğrultusunda belirlenen güzergâhlarda gidiş-dönüş ücreti olarak vatandaşlarımızdan 15 TL alınacaktır. 100. Yıl Güneş Market önünden, Karabük Terminali karşısında bulunan Şelale büfe önünden ve Cuma pazarı karşısındaki eski Diş Hastanesi önündeki duraktan Cumartesi ve Pazar günleri Saat:10.00’da Keltepe Kayak Merkezine hareket edecektir. Keltepe Kayak Merkezinden il merkezine geri dönüşler ise 16.30’da olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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