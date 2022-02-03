Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüştü.



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