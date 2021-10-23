Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden ihmal detayı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan 'Seksenler' dizisinin setinde kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, gece yarısında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Seyfi' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay'ın cenazesi Ankara'ya getirildi. Kuruçay'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncunun cenaze namazına katılan ünlü oyuncular, set arkadaşları için gözyaşı döktü. Cenaze namazı başlamadan önce Kemal Kuruçay'ın eşi Yasemin Kuruçay, fenalık geçirerek yere oturdu. Yakınları tarafından güçlükle ayağı kaldırılan Yasemin Kuruçay cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan Lütfiye Kuruçay da cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. 59 yaşında yaşamını yitiren Kuruçay'ın naaşına oğulları Doğukan ve Batuhan'ın yanı sıra oyuncu camiasından Necmi Yapıcı, Bahadır Tokmak, Ali Fuad Pekzeren, Hakan Bulut ve ünlü senaryo yazarı Birol Güven ile akrabaları ve sevenleri omuz verdi.

"BİR YILDIZ DAHA GÖKYÜZÜNDE"

Tiyatroya Kuruçay ile aynı zamanda ve aynı yerde başladığını belirten Bahadır Tokmak, "Elim trafik kazasında Erkan Yücel hocamızı kaybedince yolculuğumuza uzun süre beraber devam ettik. Kemal sahneleri çok seven, aynı zamanda sahnelerin de onu çok sevdiği iyi bir aktördü. Çok samimi, içten, her rolü sevimli kılabilen birisiydi. Seyirciyi ya da ekranda veya tiyatro sahnesinde dakikasında en sıcak diyaloğu seyirciye atabilen nadir oyunculardandı. Bir bir kaybediyoruz değerlerimizi. Bugünlerde Türkiye'nin çok ihtiyacı oldu, gülmek ve gülümsetmek. Kemal'in yolu açık olsun. Yıldızlar gökyüzünde bir yer açsın kendine bir yıldız daha şimdi gökyüzünde" diye konuştu.

"SON GÖREVİ HAK EDEN BİR OYUNCUYDU"

Kuruçay'ın İstanbul'da kendisinin ise Ankara'da olduğunu dile getiren Tokmak, "Bir parça yollarımız ayrılmıştı epeydir. Ama İstanbul'da beraber olduğu arkadaşlarını burada görememek de beni hüzünlendirdi. Az önce bunu konuşuyorduk biz de. Kemal çok görev yaptı, tiyatro, sinema, televizyonda. O son görevi de son derece hak eden bir oyuncu arkadaşımızdı" dedi.

"VEFAT ETTİĞİ GÜNÜN 5 SAAT ÖNCESİNDE ŞAKALAŞIYORDUK"

Kemal Kuruçay'ı en son dün gördüğünü ifade eden Ali Fuad Pekzeren, "Dün gördükten sonra Pazartesi görüşürüz diye ayrıldık. Hiç beklemiyorduk. Bizi çok güldürürdü. Başımız sağ olsun. Son günlerde bir farklılığı yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla her şey yolundaydı. Ama kader işte belli olmuyor ne olacağı. Bir farklılığı yoktu. Her zaman ki gibi vefat ettiği gün beş saat önce şakalaşıyorduk" dedi.

"ELİNDE SENARYO, KOSTÜMLERİ İLE KAYBETTİK"

Birol Güven ise, daha önce Seksenler dizisinde rol alan Rasim Öztekin'in vefatına işaret ederek, "Bizim üst üste geldi biraz. Elinde senaryo, kostümleri ile kaybettik" diye konuştu.

"6 AYDIR RAHATSIZLIĞI VARDI, İHMAL ETTİ KENDİNİ"

Akrabası Baran Cimitay ise birçok sanatçının vefat ettiğini hatırlatarak, "Kıymet bilinmiyor. Biz daha çok katılım bekliyorduk. Allah razı olsun yine milletten. Sonuçta Twitter'da dün birçok paylaşım oldu. Herkes iyi dileklerini söyledi. Hiçbir tane kötü yorum yok. Herkes ona olan sevgisini yansıttı. Güzeldi bizim için. Önemli değil yani. Önemli olan herkesin iyi dilekleri. 6 aylık bir rahatsızlığı vardı. Gitmiyordu doktora. Biraz ihmal etti kendini" ifadelerine yer verdi.



