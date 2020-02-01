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Kemal Sunal'ın özel eşyaları Antalya'da sergilendi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Sanatçının eşi Gül Sunal: - "20 yıl çok acılı geçti, çok zor oldu ama yine ondan aldığımız güçle ayakta duruyoruz"

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Antalya'da sevenlerinin ziyaretine açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına, sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal katıldı.

Çocuklarının Sunal'a yazdığı mektup ve aile fotoğraflarının yer aldığı sergide, sanatçının saatinden anahtarlığına, ayakkabısından gözlüğüne birçok kişisel eşyası ile filmlerinde kullandığı kostümler bulunuyor.

Sergide ayrıca sanatçının rol aldığı "Davaro", "Hababam Sınıfı", "Düttürü Dünya", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Köyden İndim Şehire" gibi filmlerin afişleri sergileniyor.

Gül Sunal, yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın ülkeye mal olan bir sanatçı olduğunu ve anısının yaşatılması için sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

- "Kemal sayesinde biz büyük bir aile olduk"

Eşinin filmlerinde kullandığı kıyafetlerinin yanı sıra kişisel eşyalarının da sergilendiğini belirten Sunal, "Bu sergi bizim Kemal'i sevenlere olan bir borcumuz, çünkü Kemal'in filmlerini çok severek, ilgiyle izlemeye devam ediyorlar. Kemal sayesinde biz büyük bir aile olduk, sevenleriyle biz kocaman bir aileyiz. Sergilenen bütün kıyafet ve eşyaları gerçek, biz bu eşyaları evimizin en özel odasında saklıyoruz." diye konuştu.

Sunal, eşinin en değer verdiği eşyasının ise kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal'ın çocukken boyadığı deniz kabuğu ile nazar boncuğu olduğunu anlattı.

Eşini kaybetmesinin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Sunal, "20 yıl çok acılı geçti, çok zor oldu ama yine ondan aldığımız güçle ayakta duruyoruz. Bunlar bir süreç ama yine dayanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ezo Sunal ise babasını erken kaybettiğini ama Kemal Sunal gibi bir babaya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu vurguladı.

Gül ve Ezo Sunal, sanatçının hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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