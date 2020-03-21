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  4. Kemal Tekden’den meslektaşlarına ‘alkışlı’ destek

Kemal Tekden’den meslektaşlarına ‘alkışlı’ destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

25.

25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, meslektaşlarına destek vermek amacıyla balkondan alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarına destek için saat 21:00’da vatandaşlardan alkışlı destek istemesinin ardından Kayseri’de de vatandaşlar 21’de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden de, saatler 21’i gösterdiğinde evinin balkonundan meslektaşlarına destek vermek amacıyla alkış tuttu.
Tekden, “Allah bütün hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yardım etsin. Hepsini tebrik ediyorum. Allah hastalarımıza şifalar versin” dedi.

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