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Kemaliye’de ’dünyanın en zorlu yolları’ arasında gösterilen "Taş Yolu" buz tuttu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve ’dünyanın en zorlu yolları’ arasında gösterilen Kemaliye’deki "Taş Yolu" buz tuttu.Erzincan’da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor.Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı.

Kemaliye’de ’dünyanın en zorlu yolları’ arasında gösterilen "Taş Yolu" buz tuttu

Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve ’dünyanın en zorlu yolları’ arasında gösterilen Kemaliye’deki "Taş Yolu" buz tuttu.
Erzincan’da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor.
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye’yi Divriği’ye bağladı.
Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.
Fırat Nehri kıyısında Kemaliye’den Divriği’ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor. Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu’nun, Çin’deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.
Aşırı soğukların etkili olduğu bugünlerde Taş Yolu buz tuttu. Tüneller içerisinde oluşan buz sarkıtları fotoğraf severlerin akınına uğradı.
Malatya’dan Kemaliye’ye gelen Tuana Adıgüzel, “Kemaliye yazın başka kışın başka güzel. Tünelin içerisinde oluşan buz sarkıtları güzel görsel oluşturmuş. Biz de fotoğraflıyoruz” dedi.

Kemaliye’de ’dünyanın en zorlu yolları’ arasında gösterilen

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