Kemaliye’de taş tünellerin içerisi çelik ağlarla kaplanıyor

İlçenin Şırzı girişinde ki üç adet taş tünelin içerisinin gerdirme çelik ağlarla kaplandığını kaydeden Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Yıllardır tehlike arz eden ilçemizin Şırzı girişinde ki üç adet taş tünellerin içleri girişimlerimiz sonucu gerdirme çelik ağlarla kaplanıyor. Taş düşmesi ve göçük tehlikesine karşı Karayolları 16. Bölge müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca yapımı devam eden Kuzey Güney bağlantı yolunda ki çalışmalar da kış sezonu boyunca devam edecek. T1 tüneli açıldı T2 tünelinde de bayağı ilerleme kaydedildi. Önümüzde ki süreçte ulaşım sorunumuzu çözecek yolun en hızlı şekilde bitirilmesi önemli” dedi.

