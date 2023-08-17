Kemaliye’nin Ocak köyünde yok yok

Her yıl yaklaşık 30 bin turisti ağırlayan köyde, cami ve cemevi de yan yana hizmet verirken, Sünni ve Alevi köylüler yıllardan bu yana birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor.

Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesine bağlı yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Ocak köyü, bölgenin en modern köylerinden biri konumunda. Devlet tarafından yapılan yatırımların yanı sıra, 98 haneli köy ve gurbette yaşayanların desteği ile küçük ilçeyi anımsatan Ocak köyü, 24 saat güvenlik kamerası ile korunuyor. 1994 yılında eğitimci Mustafa Gürer’in katkıları ile o dönemin ilk olma özelliğine sahip bir müze bulunuyor. Yaklaşık 4 bin eserin sergilendiği 2 katlı müze 1996 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde hizmet veriyor. Türkiye’nin dört yanından halkın bağışladığı eserlerin sergilendiği özel statüdeki müze yıl içerisinde binlerce kişiyi ağırlıyor.

Her yıl düzenlenen Hıdır Abdal Sultan Anma etkinlikleri ve birlik cemi dolayısıyla halkın büyük ilgi gösterdiği Ocak köyünde köylülerin her türlü ihtiyacının karşılanması da düşünülmüş halde. Market ve kafesi de bulunan köyde yine güneş enerjisi ile çalışan bir hamam, içerisinde kütüphane ve tiyatro salonu olan kültür merkezi de yıllardan bu yana hizmet veriyor. Alevi ve Sünni köylülerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı Ocak köyünde ayrıca, misafirhane, çocuk parkının yanı sıra bir helikopter pisti de bulunuyor.

