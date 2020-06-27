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Kemalpaşa Ulucak’a 25 bin kişilik arıtma

İZMİR HABERLERİ  | 27.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Kemalpaşa Ulucak’a 25 bin kişilik arıtma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa Ulucak’ta kuracağı tesisin yanı sıra ilçenin alt yapısını güçlendirmek için de 73 milyon liralık yatırım yapacak.
Türkiye’nin arıtma lideri İzmir, çevre ilçelerdeki yeni yatırımlarla arıtma tesislerinin sayısını artırıyor. İZSU Genel Müdürlüğünün Kemalpaşa Ulucak’ta kuracağı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi günlük 5 bin metreküp evsel atığı arıtacak. Kemalpaşa-Ulucak Mahallesi Ulusuluk mevkiinde kurulacak tesisin proje çalışmaları tamamlandı. Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan arıtma tesisi için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak. Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, ileri biyolojik arıtma yapacak ve arıtılmış sular ultraviyole yöntemiyle dezenfekte edilecek. Aynı zamanda koku gideriminin de sağlanacağı Ulucak Arıtma Tesisi, 25 bin kişiye hizmet edecek.

Altyapı yatırımları devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’nın altyapısını geliştirmek için de ayrıca 73 milyon lira tutarında yatırım yapıyor. İlçede yağmur suyu hatlarını ayıran, eskiyen kanal hatlarını yenileyen İZSU; Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca mahallelerinde başlattığı çalışmalarda şu ana kadar 5,3 km yağmursuyu, 26,4 km kanal hattı döşedi. Dört mahallenin 25 milyon liraya mal olacak altyapı çalışmaları 2021 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

12 mahallede çalışılacak
Kemalpaşa’nın Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy mahallelerinin de alt yapı sorununa çözüm üreten İZSU; 69 km kanal, 7 km yağmur suyu hattı döşeyecek.

Kemalpaşa Ulucak’a 25 bin kişilik arıtma

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