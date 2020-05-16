YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kemalpaşa’da kiraz hasadı devam ediyor

Kemalpaşa’da kiraz hasadı devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 16.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışmasıyla başlattığı meyve hasadı devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışmasıyla başlattığı meyve hasadı devam ediyor. Üretici gördüğü dayanışmadan, gönüllü ise dayanışmaya katılmaktan memnun.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyerek başlattığı meyve hasadı sürüyor. Gönüllüler her gün 18 mahalledeki 46 kiraz bahçesinde hasada katılıyor. Korona günlerinde ürünü toplamakta zorlanan üreticiler gördüğü destekten memnun. Hasada katılan gönüllüler ise dayanışmaya katılmaktan ve üreticilerle kurdukları sıcak ilişkilerden duydukları mutluluğu ifade ediyor.

“Hızır gibi yetiştiler”
Bağyurdu’ndaki kiraz bahçesinin sahibi Kübra Yörük gönüllü gençler için “Hızır gibi yetiştiler” dedi. Yörük, “Eşim yıllar önce vefat etti. Kızımın eşi de bir yıl önce hayatını kaybetti. İkimiz şimdi bu bahçeye bakıyoruz. Gönüllüler gelmeseydi ürünümüzü hasat edemeyecektik. İşçi bulamıyoruz. Bulsak da ücretini ödemekte zorlanıyoruz. Gençler bizi çok mutlu etti. Onlar da bu işi çok sevdi. Tekrar gelmek istediklerini söylediler. Diğer kirazlar da olgunlaşsın, öyle gelin dedik” diye konuştu.

“Gönüllü desteği ilaç gibi oldu”
Yörük’ün kızı Fatma Demirtaş, korona virüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bahçeye gelmekte zorlandığını söyledi. Demirtaş şöyle devam etti: “İzmir’de yaşadığım için ulaşım sıkıntısı oldu. Gelemedik, ilaçlama yapamadık, sulamada sorun yaşadık. İşçi bulmakta, çağırmakta zorlandık. Gönüllü gençler gerçekten de ilaç gibi oldu” dedi. Bahçelerinde ceviz de olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bu bahçeyi eşimle beraber yaptık. Tarımı, toprağı sevdiğimiz için bu işe başladık. Bir yıl önce eşimi kaybettim. Bahçe öylece kaldı ama onun bıraktığı yerden devam etmek istedim, caymadım. Annem tek yardımcım. Beraber bakıyoruz buraya ama bu yıl gençler yardıma gelmeseydi bu işin altından kalkamayacaktık” sözlerine yer verdi.

“Akraba gibi olduk”
Hasat gönüllülerinden gıda mühendisi Berçem Hanoğlu, şöyle konuştu: “Daha önce gönüllülük projelerinde yer aldım ama üreticiyle bir araya geldiğim bir projede bulunmamıştım. Kiraz hasadı fazla hassasiyet istiyor. Ancak üreticilerimiz kiraz toplamanın inceliklerini çok iyi anlattılar. Bahçe sahibi aileyle akraba gibi olduğumuzu da söyleyebilirim. Biz gelmeden kahvaltıya başlamıyorlar. ‘Bizim de size bir katkımız olsun, toprağı öğretelim’ diyorlar. Diğer yandan hasat için işçi bulmakta zorluk çekiyorlardı. Onlar için bu proje bir nefes oldu."

“Üreticiye destek olmak önemli”
Gönüllülerden aşçı Ali Kantar da projeyi duyar duymaz katılmak için başvuru yaptığını vurguladı. Kantar, “Gönüllü olarak katıldığım ilk proje. Üreticiye destek olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan salgın nedeniyle zaten evdeydik. Bu zamanı insanlara yardım ederek geçirmek istedim” diye konuştu. Açık öğretimde okuyan Fatoş Kantar ise “Projeye kuzenimle beraber katıldık. Daha önce hiç meyve hasadı yapmamıştım. Dayım çiftçi olduğu için biraz biliyorum ama hiç kiraz toplamamıştım. Bu sayede bu konuda bir tecrübem oldu. Bahçe sahipleri zaten çok sıcak davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gönüllüler 10 Haziran’a kadar kiraz toplamaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

İzmir Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.