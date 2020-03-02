Kemalpaşa’da şehitlere saygı yürüyüşü

Kemalpaşa AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları tarafından şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, şehitler tepesinin hiçbir zaman boş kalmayacağını vurguladı.

AK Parti ile MHP Kemalpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen şehitlere saygı yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken şehitlere saygı yürüyüşü Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yürüyüş öncesi katılımcılara hitap eden MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Türk milletinin asırlar boyunca ’ölürsem şehit, yaşarsam gazi’ anlayışıyla nice felaketlere göğüs gerdiğini ifade etti. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da konuşmasında şehitlere rahmet ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu.

“Şehitler tepesi boş değil"

Şehitlere saygı yürüyüşüne katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar ise, Türkiye’nin bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi. Türk milleti olarak zulme karşı verilen hak mücadelenin devam edeceğine dikkat çeken Kırkpınar, “Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.