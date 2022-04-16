Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Keman sanatçısı Önder Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verdi.

İstanbul ile eş zamanlı Almanya'nın Essen şehrinde 2010'da kurulan orkestra, dört konserden oluşan uluslararası turnesinin ilk ayağını CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

"Kahvenin Avrupa Yolculuğu-Türkenschlacht" başlıklı konserde, Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük iz bırakan Türklerin etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirildi.

Konserde, klasik ve barok dönem bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Joseph Fux ve Johann Heinrich Schmelzer'in eserleri yorumlandı.

Yoğun ilginin de yaşandığı konserde Baloğlu, sahnede yaptığı konuşmada, "İnsanlık yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hep iyileşmeyi, mutlu olmayı bildi. Çünkü sanat vardı. Sanat bizi tedavi etti. Gelecek güzel günleri de yine sanatla kuracağız. Her şeye rağmen iyi ki sanat var. " ifadelerini kullandı.

