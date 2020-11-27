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Kemer Atatürk Parkı çalışmalarında sona gelindi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Atatürk Parkı’ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.Atatürk Parkında devam eden çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Kemer Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Atatürk Parkı’ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Atatürk Parkında devam eden çalışmalar son hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parkın içerisinde kafe, ters ev, yürüyüş yolları, oturma alanları, kitap okuma yerleri, iki adet çelikten köprü, fotoğraf alanları yer alacak.
Projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı belirtilen alanda, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleri kapsamında kafe ve ters evde çalışmalar son hızıyla sürüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Parktaki çalışmalar hızla devam ediyor. Gelecek yılda Kemer çok farklı olacak. Atatürk Parkındaki proje Kemer’e çok yakışacak ve yeni bir soluk kazandıracak. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin” dedi.

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