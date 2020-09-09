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Kemer Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapılmaya başlandı.Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ve özel hastane işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Başkan Necati Topaloğlu’nun da teste tabi tutulduğu program çerçevesinde yaklaşık 750 personel teste tabi tutulacak.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapılmaya başlandı.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ve özel hastane işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Başkan Necati Topaloğlu’nun da teste tabi tutulduğu program çerçevesinde yaklaşık 750 personel teste tabi tutulacak. Başkan Topaloğlu Korona virüsün Türkiye’de de yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatarak, belediye olarak her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini söyledi.
Alınan tedbirlere harfiyen uyulduğu takdirde virüsün üstesinden gelinebileceğini anlatan Topaloğlu, “Bizim için önemli olan insanların sağlıdır. Belediye çalışanlarına bu testi yaptırmak istedik. Çünkü çalışanlarımız insanlarla sürekli temas halinde. Test sonucu pozitif çıkan olursa o personeli eve veya hastaneye göndereceğiz ki belediye binasında da önlem almış olacağız. İnsanların güvende olmalarını hissettirmeye çalışıyoruz. Her şeyin başı sağlık olduğu için önlemlerimiz devam edecek.” diye konuştu.
Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ise antikor testleri yaptıklarını belirterek, belediye çalışanlarının daha önce virüse yakalanıp yakalanmadığını da öğrenmiş olacaklarını kaydetti.

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