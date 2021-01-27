YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesi fırtınadan etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Kemer Belediyesi fırtınadan etkilenen vatandaşların yardımına koştu

27.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Belediye ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanaktan etkilenen vatandaşlara yardım elini uzattı.

Kemer Belediye ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanaktan etkilenen vatandaşlara yardım elini uzattı. Kemer’in bazı mahalleleri aşırı yağıştan etkilenirken, çizmesini ve yağmurluğunu giyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sahaya inerek vatandaşın yanında yer aldı.
Belediye ekipleri, bölgede etkili olan sağanak ve fırtına sonrası kapanan yolları açıp, devrilen ağaçları ve dallarını temizledi. Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Topaloğlu, sahada belediye ekipleri ile birlikte çalıştı. Belediye ekiplerinden bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgiler alan Topaloğlu, bugünkü meteorolojik uyarıyı dikkate alarak belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
Topaloğlu, yağışların aralıklarla devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için var güçleri çalıştı. Yaşanan hava muhalefetine karşı canla başla mücadele ediyoruz. Zaman zaman yaşanılan olumsuzlukların önüne geçmek ve daha önceki yağışlarda evlerini su basan vatandaşların tekrar mağdur olmamaları için yağmur suyu gider borusu döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arslanbucak mahallemizde bazı evler bodrum katta yer aldığı için buraları su basıyordu. Buralarda yoğun bir yağmur suyu gider borusu döşemiştik. Bu gider borularının döşenmesi sonrası bu bölgeler yağışı daha hafif atlattı. Bu arada Çamyuva mahallemizde Çamyuva Sarıören ve Hayıtlıgöl Mevkisi ile Sazlık bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Ekiplerimiz buralarda anında müdahalede bulundu. Gereken çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Su basan yerlerde ekiplerimiz suyu tahliye etti. Yağıştan dolayı tarlaları, bahçeleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olun dileklerimi iletiyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.” diye konuştu.
Topaloğlu, sosyal medya hesabından kendi özel numarasını da vererek vatandaşın her zaman kendisini arayabileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Cengiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Antalya’da jandarmadan kış lastiği denetimi

Antalya’da jandarmadan kış lastiği denetimi

Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla çevrim içi toplantıya katıldı

Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla çevrim içi toplantıya katıldı

ATSO Başkanı Çetin: " Turizmin ayağa kalkabilmesi için Covid-19’un belini kırdığımızı göstermemiz gerekiyor"

ATSO Başkanı Çetin: " Turizmin ayağa kalkabilmesi için Covid-19’un belini kırdığımızı göstermemiz gerekiyor"

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.