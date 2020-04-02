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Kemer Belediyesi ilçeyi arazözlerle dezenfekte ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer’de caddeler arazözlerle dezenfekte ediliyor.Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, ilçe genelinde rutin olarak uyguladığı dezenfekte çalışmalarına arazözler ile devam ediyor.Belediye ekipleri, ana arterleri arazözle dezenfekte yapmak dışında rutin olarak ilçe genelinde çalışmalarına hızla devam ediyor.Korona virüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte sıkı tedbirler almaya başlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, halkın sağlığı için belediye olarak sahada olduklarını kaydetti.Başkan Topaloğlu, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini ifade ederek, “Ekiplerimiz sahada rutin olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer’de caddeler arazözlerle dezenfekte ediliyor.
Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, ilçe genelinde rutin olarak uyguladığı dezenfekte çalışmalarına arazözler ile devam ediyor.
Belediye ekipleri, ana arterleri arazözle dezenfekte yapmak dışında rutin olarak ilçe genelinde çalışmalarına hızla devam ediyor.
Korona virüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte sıkı tedbirler almaya başlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, halkın sağlığı için belediye olarak sahada olduklarını kaydetti.
Başkan Topaloğlu, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini ifade ederek, “Ekiplerimiz sahada rutin olarak çalışmalarına devam ediyor. İlçemizdeki resmi kurumlar, parklar, oyun grupları, muhtarlıklar, pazar yerleri ve diğer yerler dezenfekte ediliyor. Bunların yanı sıra belediyemize giriş ve çıkışlarda ve pazar yerlerinde halkımızın ateşini ölçüyoruz. Caddelerde de arazözler ile dezenfekte çalışmalarına başladık. Arazözlerle daha hızlı ve daha pratik şekilde çalışmış oluyoruz. Biz belediye olarak sahadayız. Vatandaşlarımız da evlerinde kalsın. Zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar” diye konuştu.

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