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Kemer Belediyesi ilçeyi yeşile boyuyor

21.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’e hiçbir ağaç kesilmeden yapılacak olan ve ilçeye apayrı bir renk katacak Atatürk projesi kapsamında, park içerisinde bitkilendirme çalışmalarına başladı.

Kemer Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’e hiçbir ağaç kesilmeden yapılacak olan ve ilçeye apayrı bir renk katacak Atatürk projesi kapsamında, park içerisinde bitkilendirme çalışmalarına başladı. Ekipler barışın sembolü zeytin ağaçlarının dikimini gerçekleştirdi.
Kemer 2 yolu üzerinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen maymun çıkmaz ağaçlarını da düzelten ve yerine tekrar diken belediye ekipleri, park, yeşil alan ve refüjlerin bakım ve budama çalışmalarına da devam ediyor. Park bakım ve onarım ekipleri, Yeni mahallede bulunan Osman Morkaya parkının yıkılan duvarını tamir ederek, park içindeki ağaçların da bakımını yaptı, kuruyan ağaçları kesip yerlerine yenilerini dikmek için zemin hazırladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kemerimizi daha yeşil bir hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız tüm projelerde çalışmalarımızı yeşili koruyarak ve daha da artırarak yapıyoruz. Kemer’in doğasının zaten muhteşem olduğu herkesçe biliniyor. Biz de buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. İlçemiz genelinde belediye ekiplerimiz, tüm çalışmalarını bu yönde devam ettiriyor” dedi.

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