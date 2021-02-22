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Kemer Belediyesi KEBİM ile sorunları dinliyor

22.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve KEBİM (Kemer Belediyesi İletişim Merkezi) Birimi, Beldibi’nden Çıralı’ya uzanan bölgede vatandaşların sorunlarını dinliyor ve önerilerini alıyor.İlçe genelinde düzenlenen ziyaretlere Kemer Belediyesi Bölge sorumlularından Adem Barış, Mahalle Muhtarları, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ile Halkla İlişkilerden Esra Akan’da katılıyor.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve KEBİM (Kemer Belediyesi İletişim Merkezi) Birimi, Beldibi’nden Çıralı’ya uzanan bölgede vatandaşların sorunlarını dinliyor ve önerilerini alıyor.
İlçe genelinde düzenlenen ziyaretlere Kemer Belediyesi Bölge sorumlularından Adem Barış, Mahalle Muhtarları, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ile Halkla İlişkilerden Esra Akan’da katılıyor. Her daim Sosyal Belediyecilik ilkesi ile hareket eden Kemer Belediyesi, vatandaşları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini yerinde dinliyor.
Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak, sıkıntılarına derman olmak amacıyla ekiplerin ziyaretler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Necati Topaloğlu,” Olağanüstü bir pandemi döneminden geçiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız sıkıntılarını, önerilerini gerek belediyemize gelerek, gerekse de telefonla ya da mesajla bizlere iletiyorlar. Bizlerde Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve KEBİM’de görev yapan arkadaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek onları dinliyor, isteklerini alıyor, dertlerine derman olmaya çalışıyor, belediye olarak çalışmalarımızı kendilerine anlatıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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