YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesi pandemide de hız kesmedi

Kemer Belediyesi pandemide de hız kesmedi

12.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile dezenfekte ekipleri, pandeminin başladığı tarihten buyana kamu kurum ve kuruluşları, otobüs ve taksi durakları, pazar yerleri, park ve yeşil alanlarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.İlçe genelindeki orta refüjlerde bakım çalışmalarına da hızla devam eden belediye ekipleri, kavşaklardaki mevsimlik çiçeklerin değişimi ve ilaçlanmasını yapan belediye ekipleri, orta refüjde bulunan ağaçların da budama işlerini yapıyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile dezenfekte ekipleri, pandeminin başladığı tarihten buyana kamu kurum ve kuruluşları, otobüs ve taksi durakları, pazar yerleri, park ve yeşil alanlarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.
İlçe genelindeki orta refüjlerde bakım çalışmalarına da hızla devam eden belediye ekipleri, kavşaklardaki mevsimlik çiçeklerin değişimi ve ilaçlanmasını yapan belediye ekipleri, orta refüjde bulunan ağaçların da budama işlerini yapıyor. Öte yandan belediye ekipleri, Kındılçeşme Günübirlik Alanda geçen sene dikimi yapılan ve kuruyan 5 adet çınar ağacını yenileriyle değiştiriyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, “Belediye ekiplerimiz, Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Pandemiye rağmen halkımızın hizmetten mahrum kalmaması için sürekli sahadayız. İlçemizi görsel anlamda daha güzel görünüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm belediye ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

Jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

ASAT’tan Antalya alt yapısına bir yılda 149 milyonluk yatırım

ASAT’tan Antalya alt yapısına bir yılda 149 milyonluk yatırım

AŞT’ye 5 ödül

AŞT’ye 5 ödül

ATSO Başkanı Çetin: " Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”

ATSO Başkanı Çetin: " Türkiye’de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya’da yüzde 11 azaldı.”

Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı

Miniklere enerji tasarrufu anlatıldı

Antalya’da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Antalya’da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.