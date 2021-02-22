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Kemer Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

22.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Başkan Yardımcısı Emin Gül ile birlikte Kuzdere ve Çamyuva Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Kuzdere Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Caddesi Üzerinde ASAT’ın altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda asfalt kaplama çalışmalarındaki son durumu yerinde gören Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Emin Gül’e Kuzdere Muhtarı Serkan Günay da eşlik etti.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Başkan Yardımcısı Emin Gül ile birlikte Kuzdere ve Çamyuva Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kuzdere Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Caddesi Üzerinde ASAT’ın altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda asfalt kaplama çalışmalarındaki son durumu yerinde gören Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Emin Gül’e Kuzdere Muhtarı Serkan Günay da eşlik etti. Ardından Çamyuva’ya geçen Acar ve Gül, Çamyuva Mahallesi Sarıören Hayıtlıgöl’de gerçekleştirilen ve sel baskınlarının önüne geçilecek olan alt yapı çalışmaları ile İstiklal Caddesi ve diğer ara sokaklarda da alt ve üst yapı çalışmalarında gelinen son durum hakkında, Kemer Belediyesi Çamyuva Sorumlusu Özgür Şahin’den bilgiler aldı.
Başkan Vekili Hasan Ali Acar, yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek, bölge halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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