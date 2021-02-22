YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesinden caretta caretta toplantısı

Kemer Belediyesinden caretta caretta toplantısı

22.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kemer Belediyesinden caretta caretta toplantısı

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Çıralı’nın simgesi caretta carettaların korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.Çıralı Deniz Kaplumbağaları Kooperatif Başkanı Erdal Elginöz, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Şahin ve Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar’ı ziyaret ederek, Çıralı ve bölgenin simgesi olan Deniz Kaplumbağalarının bölgedeki yaşamları hakkında bilgilendirme yaptı.Yapılan sunumda Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Çıralı’nın simgesi Caretta Caretta’ların bölge için önemi anlatıldı.Ziyarette, Belediye Veterineri Fevzi Uz da yer alırken, Başkan Vekili Hasan Ali Acar yaptığı açıklamada, caretta carettaların Çıralı bölgesi için çok önem taşıdığını ve korunması adına da Kemer Belediyesi adına gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Çıralı’nın simgesi caretta carettaların korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.
Çıralı Deniz Kaplumbağaları Kooperatif Başkanı Erdal Elginöz, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Şahin ve Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar’ı ziyaret ederek, Çıralı ve bölgenin simgesi olan Deniz Kaplumbağalarının bölgedeki yaşamları hakkında bilgilendirme yaptı.
Yapılan sunumda Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Çıralı’nın simgesi Caretta Caretta’ların bölge için önemi anlatıldı.
Ziyarette, Belediye Veterineri Fevzi Uz da yer alırken, Başkan Vekili Hasan Ali Acar yaptığı açıklamada, caretta carettaların Çıralı bölgesi için çok önem taşıdığını ve korunması adına da Kemer Belediyesi adına gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:06

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Antalya Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Manavgat Belediyesinden ulaşım desteği

Manavgat Belediyesinden ulaşım desteği

Kepez ve Aksu’da su kesintisi

Kepez ve Aksu’da su kesintisi

Kemer Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

Kemer Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

Akdeniz Üniversitesi’nden Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimine İlişkin Çalıştay

Akdeniz Üniversitesi’nden Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimine İlişkin Çalıştay

Kemer Belediyesi KEBİM ile sorunları dinliyor

Kemer Belediyesi KEBİM ile sorunları dinliyor

Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da genç kadının öldüğü silahlı saldırının sanığına 34 yıl hapis cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.