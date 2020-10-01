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Kemer Belediyesi’nden Göynük’te alt yapı çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi’nde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürleri de eşlik etti.

Kemer Belediyesi’nden Göynük’te alt yapı çalışmaları

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi’nde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürleri de eşlik etti. Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Göynük Mahallesi 3093, 3006, 3070 ve 3073. sokaklarda inceleme yapan Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, daha sonra mahalledeki derelerde yapılan ıslah çalışmalarını da denetledi.
Yaklaşık 6 yıldır sıkıntılı olan yolların hızlı bir şekilde tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılan yerlerle ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Göynük mahallesinde sıkıntılı olan yerler vardı. Yıllardır yapılmayan yolları kısa sürede yaptık ve halkımıza kazandırdık. Alt yapı ve üst yapı ile kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin.” diye konuştu.
Göynük Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan bir hayli mutlu olduklarını dile getirdi.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Kabadayı ise 2015’ten bu yana mahallede yapılmayan yollar için 17 dilekçe verdiğini ancak bir sonuç alamadığını, Başkan Topaloğlu sayesinde sonuca ulaştıklarını söyledi.
Kabadayı, verdiği dilekçelere rağmen yıllardır kimsenin ilgilenmediği yolları, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun kısa sürede yaptığını belirterek, emeklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Kemer Belediyesi’nden Göynük’te alt yapı çalışmaları

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