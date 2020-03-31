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Kemer Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım paketi

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketi dağıtıyor.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun aldığı tedbirler kapsamında ilçe genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım paketi dağıtılıyor.

Kemer Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketi dağıtıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun aldığı tedbirler kapsamında ilçe genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım paketi dağıtılıyor. Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketini kendi elleriyle teslim etti. İçerisinde gıda ürünlerinin olduğu yardım paketlerini vatandaşlara teslim eden Başkan Vekili Acar ve Başkan Yardımcısı Gül, vatandaşların başka ihtiyaçlarının olup olmadığını da sorarak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yardım paketlerinin Beldibi’nden Çıralı’ya kadar dağıtımına devam edileceğini belirten Topaloğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemiz genelinde hummalı çalışmalar hızla devam ediyor. Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza yardım paketlerini ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizi aramaları yeterli. Halkımız dışarıya çıkmasın ki, virüsün yayılmasını önleyelim. Biz belediye olarak tüm personelimizle sahada çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen evde kal Kemer" diye konuştu.
Başkan Vekili Acar ve Başkan Yardımcısı Gül ise halkın evde kalmalarını rica ederek, yardım paketlerinin ilçe genelinde rutin olarak dağıtımına devam edileceğini kaydetti.

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