Kemer Belediyesi’nden kuaför ve berberlere hijyen seti

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kuaför, berber ve güzellik salonlarına hijyen dezenfektanı ve maske dağıtımı yaptı.

Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan ve randevu sistemiyle müşterilerini kabul eden ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına, belediye ekipleri tarafından hijyen dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü tedbiri almaya devam eden Kemer Belediyesi, hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralını ön planda tutmaya devam ediyor.

Halkın sağlığı açısından herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için tedbirlerini almaya devam eden belediye ekipleri, kuaförlerin ve müşterilerinin kullanması için dezenfektan ve maske dağıtımına devam edeceklerini bildirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför ve berberlere maske ve hijyen malzemesi dağıtıyor. İlçemizde hizmet veren kuaför ve berberlere belediye olarak desteğimiz artarak devam ediyor. Kuaför, berberler ve müşterilerinin kullanması için hijyen dezenfektanları ve maske dağıtımı yapıyoruz. Belediye olarak tedbirleri elden bırakmıyoruz ve halkımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

