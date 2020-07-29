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Kemer Belediyesi’nden öğrencilere danışma merkezi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğince üniversite sınavından sonra tercih yapacak olan öğrenciler için danışma merkezi oluşturuldu.Belediye Başkanı Topaloğlu’nun gazinodan eğitim yuvasına dönüştürdüğü Ahmet Erkal Destek Eğitim Merkezinde oluşturulan danışma merkezinde öğrenciler ücretsiz olarak danışabilecekler.

Kemer Belediyesi’nden öğrencilere danışma merkezi

Kemer Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğince üniversite sınavından sonra tercih yapacak olan öğrenciler için danışma merkezi oluşturuldu.
Belediye Başkanı Topaloğlu’nun gazinodan eğitim yuvasına dönüştürdüğü Ahmet Erkal Destek Eğitim Merkezinde oluşturulan danışma merkezinde öğrenciler ücretsiz olarak danışabilecekler. Oluşturulan danışma merkezi, Kurban Bayramı sonrası öğrencilere ve velilerine hizmet vermeye başlayacak.
Başkan Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Öğrenciler bizim geleceğimizin anahtarıdır. Eğitimin olmadığı bir yerde başarı sağlanamaz. Üniversite sınavında giren öğrencilerimizin tercihleri sırasında onlara yardımcı olmak üzere ücretsiz danışma merkezi oluşturduk. İstanbul Aydın Üniversitesi ile iş birliği yaparak öğrencilerimize tercihlerinde yardımcı olmaya çalışacağız. Eğitim varsa gelecek var sloganıyla eğitime yaptığımız katkılar devam edecektir.” diye konuştu.

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