Kemer Belediyesi’nden okullarda deprem farkındalık eğitimi

Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan KEMKUT, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kemer’deki ortaokul ve liselerde eğitim verdi.

Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun ile KEMKUT Başkanı Emre Uğur, öğrencilere depremle ilgili bilgiler verdi, sorularını cevaplandırdı. Deprem Haftası dolayısıyla okullarda verilen eğitimlerde; deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile yapılmaması gerekenler, depreme karşı alınabilecek önlemler gibi konular anlatıldı.

Uzun, yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere depremle ilgili bilgiler verdiklerini belirterek, tüm vatandaşları depremler konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

