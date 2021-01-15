Kemer Belediyesi’nden park çalışmaları

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşlara ve ilçeye gelen misafirlere daha rahat ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla yeniden düzenlenen Mustafa Ertuğrul Aker Parkında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Fidan’a, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. Kemer’e kalite anlamında ayrı bir soluk kazandıracak olan parkın içerisinde bulunan kafe sahil kısmına doğru taşınıyor. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Belediyeye ait kafenin üstünde teraslar ve iki adet restoran yer alacak.

Çalışmalar kapsamında, yürüyüş yolları yenilenecek ve kullanılmayan yerler kaldırılarak daha ferah bir ortam sağlanacak.

