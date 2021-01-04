YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Belediyesi’nden park çalışması

Kemer Belediyesi’nden park çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:41 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi yanında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkında devam eden düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi yanında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkında devam eden düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göreve geldikten kısa süre içerisinde parkın atıl halini düzenleyerek halkın hizmetine sunan Başkan Topaloğlu ve ekibi, parkı daha modern ve estetik bir görünüme dönüştürmek için canla başla üretmeye devam ediyor.
Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Çalışmalar kapsamında ağaçlar korunacak. Parkın içinde bulunan kafe, sahil kısmına doğru taşınacak. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Belediyeye ait kafenin üstünde terasların da yer alacağı çalışmalarda, iki adet de restoran bulunacak. Kemer Belediyesine ait fabrikalarda üretilen malzemelerin kullanılacağı çalışmalarda, yürüyüş yolları yenilenecek ve kullanılmayan yerler kaldırılacak. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.