Kemer Belediyesi’nden park çalışması

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi yanında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkında devam eden düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göreve geldikten kısa süre içerisinde parkın atıl halini düzenleyerek halkın hizmetine sunan Başkan Topaloğlu ve ekibi, parkı daha modern ve estetik bir görünüme dönüştürmek için canla başla üretmeye devam ediyor.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Çalışmalar kapsamında ağaçlar korunacak. Parkın içinde bulunan kafe, sahil kısmına doğru taşınacak. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Belediyeye ait kafenin üstünde terasların da yer alacağı çalışmalarda, iki adet de restoran bulunacak. Kemer Belediyesine ait fabrikalarda üretilen malzemelerin kullanılacağı çalışmalarda, yürüyüş yolları yenilenecek ve kullanılmayan yerler kaldırılacak. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin.” diye konuştu.

