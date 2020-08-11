Kemer Belediyesi’nden uyuşturucuyla mücadele projesi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi, Kemer’de uyuşturucu kullanan gençleri geri kazanmak için proje başlattı. Proje kapsamında, özellikle metruk binalarda uyuşturucu kullanan gençler tespit edilerek, ailelerine de ulaşılacak ve gerekli destek sağlanacak.

Belediye Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım, belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, Gençlik Meclisi Başkanı Tufan Telemen, ilçedeki muhtarlar ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Toplantıda, Kemer’de uyuşturucu veya diğer kötü alışkanlıklar edinen gençleri topluma kazandırabilmek ve kötü alışkanlıklarından kurtulabilmeleri için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kötü alışkanlığı olan gençlere daha kolay ulaşabilmek amacıyla muhtarlarla iş birliği içerisinde yapılacak olan çalışmalarda akran danışmanlığı üzerine bir proje geliştirilecek.

Gençlik Meclisinde bulunan gençlerle ailelere ulaşılarak kötü alışkanlığı olan gençlerin özgüvenlerini tekrardan kazandırmak ve eksiklerini gidermeye çalışılacak.

Özellikle metruk binalarda uyuşturucu kullanan gençlerin tespit edilerek ailelerine de ulaşılacak ve gerekli destek sağlanacak.

Gençlerle sosyal aktivitelere daha fazla ağırlık verilecek ve topluma kazandırılması kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım ve ile Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, gençlere destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

