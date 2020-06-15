Kemer Belediyesi’ne araç bağışı

Hayırsever bir şirket Kemer Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet şartsız araç bağışı yaptı.

Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş yetkilileri, Kemer Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Audi A6 marka şartsız araç bağışı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediyenin geçmiş dönem borçlarından ve bu dönem yapılan yatırımlardan dolayı tasarrufta olduğunu belirterek, araç bağışında bulunan şirket yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Topaloğlu, “Belediyemize şartsız araç bağışı yapan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu araç Kemer Belediyesinin. Kararı zaten mecliste aldık. Bağış yapılan bu araç belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak. Plakası Kemer’in ilk plakası olan 07 K 001 olacaktır. Araç bağışında bulunan hayırsever vatandaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Kemerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

